Hyvinvointi

Ei ole olemassa huonokuntoista hyvää johtajaa

Esimiestyö

Jos

Jos

On

Opiskelin

Ja

on rank­kaa ja se vaatii hyvää kuntoa. Jos esi­mies nukkuu huo­nosti tai syö miten sattuu, siitä kärsii koko yritys. Mitä vaati­vampi tehtävä, sitä enemmän hyvästä kunnosta on hyötyä.Moni käsittää väärin, että esimiehen hyvä kunto tarkoittaisi pelkästään vedettyjä leukoja ja tiukkapipoista terveysajattelua. Ennemmin se tarkoittaa sitä, että ihminen on sekä fyysisesti että henkisesti tasapainossa.Tätä nimitän hyväksi johtamiskunnoksi.ei ole henkisesti tasapainossa, ajatus voi olla sumuinen ja on vaikeaa olla selkeä. Maailmassa, joka on pullollaan tietoa, selkeys on valttia. Hyvä henkinen kunto näkyy kykynä sietää tiukkoja paikkoja ja työelämän pirstaleisuutta.Epävarma johtaja korostaa itseään siinä missä vahva johtaja kykenee asettamaan itsensä taka-alalla ja näkemään työyhteisön voiman. Se, että pystyy kannustamaan toisia, on merkki hyvästä henkisestä kunnosta.haluaa löytää henkisesti ja fyysisesti epätasapainossa olevan johtajan, on selattava historiankirjoja parikymmentä vuotta taaksepäin. Siinä missä ennen pärjäsi henkisellä karismalla, tarvitaan nyt kokonaisvaltaista hyvinvointia ja stressinsietokykyä.Kun vaatimustaso on kasvanut, johtajien rilluttelu on vähentynyt. Samalla johtamiskunto on parantunut.toki poikkeuksiakin. Politiikan ja työelämän huipulla on esimerkkejä niistä, joilla ei ole paljoakaan fyysistä kuntoa mutta jotka ovat henkisesti vahvoja. Jos on hyvä henkinen kunto, voi pärjätä huonommalla fyysisellä kunnolla.Hyvästä fyysisestä kunnosta on aina kuitenkin hyötyä. Kysymys on tasapainon säilyttämisestä.pari vuotta sitten Aalto-yliopistossa eMBA-johtamiskoulutuksen tutkinnon. Siellä opetettiin että johtaminen on kuin putkimiehen työ:”Kun kaikki toimii, kukaan ei huomaa mitään. Mutta kun mikään ei toimi, joka paikka on täynnä sitä itseään.”näinhän se on: esimies on omalla tavallaan palveluammatti. Se on ammatti, jossa henkilö edustaa työminäänsä yötä päivää, monesti viikonpäiviin katsomatta. Siihen on parasta suhtautua asiaankuuluvalla vakavuudella eli huolehtimalla itsestään ja pitämällä johtamiskunnostaan huolta.Hyvinvoiva johtaja näyttää esimerkillään samalla suuntaa myös koko työyhteisölle.