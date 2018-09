Hyvinvointi

Kirjoittaja on laillistettu ravitsemusterapeutti ja tietokirjailija.

hyvin­vointi on trendi­kästä, ja hyvä niin. Poikkeuk­sellinen suolisto­mikrobisto on viime aikoina liitetty moneen sairau­teen muisti­sairauksista tulehduksellisiin suolistosairauksiin. Emme silti täysin tiedä, mitä sisällämme asustaa ja millaisen ekologian asukit keskenään muodostavat.Samaan aikaan, kun yritämme kiivaasti kartoittaa suolistomme asukkeja, bakteereja, viruksia ja hiivoja, on eläinkokeissa tehty huolestuttava havainto. Suolistomikrobeja uhkaa sukupuutto.Nature-tiedelehti kertoi vuonna 2016 Stanfordin yliopiston hiirikokeiden havainnoista. Niissä vähäkuituinen ruokavalio useamman sukupolven ajan johti tilanteeseen, jossa osa mikrobilajeista katosi. Tämä on ymmärrettävää, sillä monipuolinen kuidun saanti ylläpitää monipuolista bakteerikantaa suolistossa, koska kuituyhdisteet ovat bakteerien ravintoa.Tuhon korjaaminen vaati järeitä toimenpiteitä. Neljännen sukupolven hiirten bakteerikanta ei monipuolistunut sillä, että niille alettiin antaa kuitupitoisempaa ruokavaliota. Sen sijaan ulostesiirto ensimmäisen sukupolven hiireltä korjasi tilanteen.eivät ole hiiriä, mutta tulokset antavat aihetta perusteltuun spekulaatioon. Sitä tukevat metsästäjä-keräilijä-elämäntyyliä noudattavien heimojen suolistobakteerien kartoitus. Heidän suolistojensa symbioottiset asukkaat ovat monipuolisempia kuin länsimaissa asuvilla. Sen sijaan suolistomikrobiston muutoksiin liittyviä sairauksia heillä ei juurikaan esiinny.Suomalaisten kuidun saanti on keskimäärin runsaat 20 grammaa päivässä. Sen sijaan metsästäjä-keräilijöiden suolistomikrobeilla on pidot, sillä niille saattaa päivittäin päätyä jopa sata grammaa kuitua päivässä!Probioottien eli terveysvaikutteisten bakteerien syöminen, tai mahdollisesti tulevaisuudessa hallitut bakteeriterapiat, joita ulostesiirrotkin edustavat, voivat auttaa tervehdyttämään suolistomikrobistoa. Tulosten ylläpitäminen vaatii kuitenkin kasvisvoittoista, kuitupitoista ja monipuolista ruokavaliota, jotta uusi kato ei kävisi.