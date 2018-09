Hyvinvointi

Lähestyvää kaamosväsymystä kannattaa ehkäistä jo nyt, sanoo asiantuntija – Testaa, kärsitkö kaamosoireista

Yöunet

1. Käytä kirkasvaloa

Tehokkain

Monet

2. Jatka ja lisää liikuntaa

Liikunta

3. Pidä säännöllinen vuorokausirytmi

Kaamosaikaan

4. Vältä hiilihydraattipommeja

Mikään

5. Älä jää yksin

Vaali

6. Jos mahdollista, lähde marraskuussa aurinkoon

Marraskuu

Milloin oireet ovat niin vakavia, että pitäisi epäillä kaamosmasennusta ja mennä lääkäriin?

THL:n

Alla olevan testin avulla voit selvittää, kärsitkö kaamosoireista