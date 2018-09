Suomalaistutkimus: Kalan syönti raskausaikana 2–3 kertaa viikossa voi parantaa vauvan näkökyvyn ja aivojen kehitystä

Hyvinvointi

Suomalaistutkimus: Kalan syönti raskausaikana 2–3 kertaa viikossa voi parantaa vauvan näkökyvyn ja aivojen keh

Säännöllinen kalan

Tutkimus

Me­ne­tel­mäs­sä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteys

Laitinen oli

Laitinen

Ravitsemussuosituksissa

D-vitamiinin