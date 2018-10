Uudet laihdutusopit tyrmäävät itsekurin – Asiantuntijat neuvovat, miten vältät pikavoitot ja pudotat painoa kestävästi ja armollisesti Painonhallinnassa on puhuttu vuosi­kausia itsekurin tärkeydestä. Se on auttamattoman vanhan­aikaista, sanovat asiantuntijat. Tarjolla on parempiakin keinoja.