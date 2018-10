Tutkimus: Masennuslääkkeet aiheuttavat pahempia vieroitusoireita kuin virallisesti tiedetään – Suomalaisprofessori: ”Ongelma on, että iso osa potilaista lopettaa lääkehoidon kesken”

Hyvinvointi

Tutkimus: Masennuslääkkeet aiheuttavat pahempia vieroitusoireita kuin virallisesti tiedetään – Suomalaisprofes

Masennuslääkkeistä

Tulokset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brittitutkijat

Masennuslääkitys

”Lääketutkimuksissa on todettu, että jopa 40–50 prosenttia koehenkilöistä kertoo kokeneensa lääkkeistä haittavaikutuksia, vaikka he olisivat tosiasiassa syöneet kalkkitabletteja. Ei ole aina helppo sanoa, mikä johtuu mistäkin.”

Suomessa