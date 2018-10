Päiväunista on hyötyä, jos ne ajoittaa oikein, sanovat asiantuntijat – Kokosimme ohjeet täydellisiin päiväuniin

Hyvinvointi

Päiväunista on hyötyä, jos ne ajoittaa oikein, sanovat asiantuntijat – Kokosimme ohjeet täydellisiin päiväunii

Nukuttaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Älä nuku liian pitkään

Päiväunien

Liian

Sopiva

2. Nuku iltapäivällä

Paras

Sisäsyntyinen

Asiantuntijat

3. Vältä päiväunia, jos kärsit uniongelmista

Ihmiset

4. Jos töissä voi nukkua, nuku

On

Useimmilla