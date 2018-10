Hyvinvointi

Kontrollointi ei kuulu ruokapöytään – Näin tunnistat, kun terveellisyyden tavoittelusta tulee epäterveellistä

Minulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Irti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kontrolliin

Kirjoittaja on laillistettu ravitsemusterapeutti.

on kliseisiä teesejä syömisestä, joita viljelen mielelläni. Yksi niistä on, että ruokailuun ei kuulu kontrollointi.Kontrollista irti päästämällä syömistottumukset voivat muuttua terveemmiksi.Enkä puhu nyt ortorektikoista tai pakko-oireisista ihmisistä. Puhun aivan tavallisesta ruokailijasta. Nuorin syömisestä murehtinut ja laihdutusajatuksia miettinyt asiakkaani oli 8-vuotias tyttö, jonka huolestunut äiti oli tuonut juttelemaan aiheesta. Eräs 70-vuotias rouva taas oli kirjannut ruokansa ylös vuosikausia ja oli hyvin väsynyt jatkuvaan kontrolliin.päästäminen ei tarkoita sitä, että kaikki eteen tuleva ruoka imuroidaan sisään. Ei ole kontrollointia, jos tajuaa, että on hyvä syödä erilaisia ruokia ja opetella tarvittaessa uusia makuja. Intuitiivisen ja tietoisen syömisen avulla voi opetella kuuntelemaan kehon tarpeita paremmin. Sitä, miten kannattaa syödä, jotta on hyvä olo. Apuna on sitten ripaus ravitsemustietoutta siitä, mitä kannattaa syödä.Tervettä kontrollia on myös välttää ruokia, jotka tekevät kipeäksi – oli kyseessä sitten allergia, yliherkkyys tai liian rasvainen tai suolainen ruoka. Sekin on hyvä tehdä niin joustavasti kuin se omalla kohdalla on mahdollista.Keliakiaa sairastavalla on nollatoleranssi gluteenille, kun taas vaikkapa minä pystyn vatsavaivojeni kanssa syömään satunnaisesti vehnää, mutta en koko ajan.liittyy pelko siitä, että jos höllää otettaan, tapahtuu jotain epätoivottua. Monella tuo epätoivottu seuraus on lihominen – ja nykyisin myös pelkästään ”väärin” syöminen. Pelätään, että rikotaan jonkin maagisia parannusvoimia tarjoavan ruokavalion koodistoa.Yltiöterveellinenkin ruokavalio on epäterveellinen, jos se sitoo liikaa, aiheuttaa ruokapelkoja, vaarantaa terveyden tai vie iloa elämästä.