Sixpackin saa, jos tietää mitä tekee – Ravitsemuksen ja liikunnan ammattilaiset kertovat, miten saavutetaan timmi vatsa

Hyvinvointi

Sixpackin saa, jos tietää mitä tekee – Ravitsemuksen ja liikunnan ammattilaiset kertovat, miten saavutetaan ti

Kiinteä pyykkilautavatsa eli sixpack on klassinen treenitavoite. Mutta mikä oikeastaan on sixpack? Akatemiatutkija ja liikuntafysiologian dosentti Juha Hulmi Jyväskylän yliopistosta määrittelee sen näin: Vatsassa on suoran vatsalihaksen (rectus abdominis) pysty- ja vaakasuuntaisia jännerakenteita.