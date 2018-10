”Koko maailma romahti kun aloin herätä joka yö kello 2” – HS:n lukijat kertovat, miten vaikea vaihdevuosioireita on tunnistaa, kun useimmiten puhutaan vain ”kuumista aalloista”

Hyvinvointi

”Koko maailma romahti kun aloin herätä joka yö kello 2” – HS:n lukijat kertovat, miten vaikea vaihdevuosioirei

Nivel- ja pehmytkudoskipuja, loputonta väsymystä, motivaation puutetta huolehtia itsestä, pitkäkestoista pms-tyyppistä ’kiihtymistä henkihieveriin’, päänsärkyjä, lihomista, surumielisyyttä, järkyttyneisyyttä kun miettii elämää eteenpäin jos tämä olotila on pysyvä. Kyyninen alho.” Nainen, 52, vaihdevuodet alkoivat 50-vuotiaana

Vaihdevuosivaivoihin

Kysyimme

”Ne tulivat täysin puskista, koska näistä ei puhuta. Luulin, että vaihdevuodet tarkoittavat pelkästään kuumia aaltoja ja niitä minulle ei tullut. Gynekologit esittivät vuosi toisensa jälkeen typerän kysymyksen: ’Onko sinulla vaihdevuosioireita?’ Ja minä vastasin ei, koska luulin, että hikoilu on ainoa oire. Mielestäni lääkärin pitäisi osata kysyä tarkemmin. Oletko esimerkiksi kärsinyt heräilystä, nivelkivuista, seksuaalisesta haluttomuudesta, ahdistuksesta tai virtsavaivoista?” Nainen, 53, vaihdevuodet alkoivat 51-vuotiaana

”Vaihdevuosi-ikäinen nainen ei taida olla enää seksuaalisesti houkutteleva. Tällaisia tuntoja siis koin. Enkä tarkoita tällä vain miesten suhtautumista vaan naisetkin puhuivat jotenkin mummutellen, huumorilla muka, harvemmin vakavissaan. Nuorempia ei tietenkään kiinnosta, mutta hyvin vähän puhutaan ikätovereidenkaan kanssa. Jotain hävettävää siinä tuntuu olevan. Ja vaikka kirjoitan menneessä aikamuodossa, yhä vieläkin jotain oireita on, muun muassa hikoilukohtauksia. Eli kauan kestää. Nainen, 61, vaihdevuodet alkoivat 48-vuotiaana

Aihe

”Terveyskeskuksessa ei uskottu ja vähäteltiin, edelleen nauretaan ja tuhahdellaan. Gynekologilla sain heti hormonit ja otettiin tosissaan.” Nainen, 52, vaihdevuodet alkoivat 40-vuotiaana

”Endokrinologi Jorvissa oli sitä mieltä, että hyväksy: olet vanha, etkä enää jaksa.” Nainen, 55, vaihdevuodet alkoivat 50-vuotiaana

”Suhtauduttiin erittäin asiallisesti ja ymmärtäväisesti. Sain paljon lisäinfoa ja oli hyvä keskustella asiantuntijan kanssa. Myös riskit käytiin läpi.” Nainen, 52, vaihdevuodet alkoivat 50-vuotiaana

”Lääkärin kommentti oli, että naisten kuuluu nyt vaan kärsiä.” Nainen, 52, vaihdevuodet alkoivat 48-vuotiaana

”Ensimmäinen gynekologi antoi todella niukasti tietoa ja muutenkin suhtautuminen oli nuivaa. Siksi hakeuduin toiselle, paljon paremmalle lääkärille.” Nainen, 51, vaihdevuodet alkoivat 47-vuotiaana

Voisivatko

Ongelma

”Muistiongelmia, keskittymättömyyttä ja muita kongnitiivisia oireita, pyörrytystä, hengenahdistusta, hengastymistä, keuhkoja puristavaa ahdistusta, itkuisuutta, makumuutoksia. Pää ja hartiat hikoavat nytkin jos juon kahvia. Heräilen aamuyöstä. Lähes kaikkia mahdollisia oireita on ollut.” Nainen, 53, vaihdevuodet alkoivat 49-vuotiaana

”Hankalimmat oireet ovat limakalvojen kuivuminen genitaalialueella ja virtsaputken kivut sekä virtsan karkailu. Myös kuumia aaltoja on ollut.” Nainen, 57, vaihdevuodet alkoivat 50-vuotiaana

”Koko maailma romahti, kun aloin herätä joka yö kello 2 täysin virkeänä. Uni loppui kesken estrogeenin puutteen vuoksi. Teen vaativaa työtä, ja olisin ollut työkyvytön hyvin nopeasti, jos en olisi saanut gynekologilta apua. Lisäksi tuli voimakkaita nivelkipuja, jatkuvia virtsatievaivoja, seksuaalinen haluttomuus ja tunnottomuus, migreeni paheni, ahdistuin, sydän hakkasi ja silmässä oli koko syksyn nykimistä. Oikeastaan minulle tulivat kaikki vaihdevuosivaivat, mitä on luetteloitu esimerkiksi facebookin Menopause-ryhmässä, paitsi ei niitä kuuluisia kuumia aaltoja.” Nainen, 53, vaihdevuodet alkoivat 51-vuotiaana

”Mielialan muutokset, ahdistus, ärtymys, masennus, painonnousu, hikoilu, pissatulehdukset 6–7 kertaa vuodessa. Unettomuus ja nukkumisvaikeudet. Mies ei ymmärrä ja haluaa seksiä kaiken aikaa. Miehet eivät ymmärrä eikä empatiaa riitä vaimon oireille.” Nainen, 62, vaihdevuodet alkoivat 44-vuotiaana

”Jossain määrin hikoiluhaittaa päivin ja öin oli, hiukan unihäiriöitä. Nivelrikko on pahentunut, mutta vaikea sanoa, liittyikö se vaihdevuosiin.” Nainen, 61, vaihdevuodet alkoivat 54-vuotiaana

Millaisia tyypilliset vaihdevuosioireet sitten ovat?

Ritva Hurskaisen

Vaihdevuosioireet

”Olin yllättynyt, mutta itse asiassa vasta reilun aikaa oireiden alettua tajusin niiden liittyvän vaihdevuosiin. Avioliittoni olin jo siinä vaiheessa menettänyt.” Nainen, 52, vaihdevuodet alkoivat 44-vuotiaana

”En osannut ajatella, oireet ovat vaivihkaa lisääntyneet. Kukaan ei ole selkeästi koskaan kertonut näistä mitään.” Nainen, 52, vaihdevuodet alkoivat 50-vuotiaana

Onko hormonikorvaushoito ainoa keino helpottaa oireita?

”Hoito

Luontaistuotteista

Hormonikorvaushoidosta

Seksiongelmiin

”Himo on hyytynyt, haluja on kuitenkin harvakseltaan kun oikein houkutellaan.” Nainen, 55, vaihdevuodet alkoivat 53-vuotiaana

”Ei minulla ole seksielämää ollut vaihdevuosioireiden alkamisen jälkeen.” Nainen 51, vaihdevuodet alkoivat 48-vuotiaana

”Seksi ei kiinnosta pätkääkään.” Nainen, 54, vaihdevuodet alkoivat 48-vuotiaana

”Seksuaalisuus hiipui: orgasmien intensiivisyys väheni, ja kiinnostus seksiin laimeni. Hormonikorvaushoidon myötä aloin taas kiinnostua seksistä, mikä oli arvokasta, sillä seksuaalisuus on aina ollut tärkeää minulle. Seksi ja seksuaalisuus on suuri elämänilon lähde. Nyt kun on taas miesystävä, seksistä on paljon iloa meille. Toimiva seksi pitää yllä läheisyyttä ja lämpöä suhteessa.” Nainen, 57, vaihdevuodet alkoivat 48-vuotiaana