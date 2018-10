Lääkäri Pippa Laukka kertoi tv-ohjelmassa, että light-limujen juominen voi vaikuttaa erektioon – Kysyimme urologilta, onko väite totta

Hyvinvointi

Lääkäri Pippa Laukka kertoi tv-ohjelmassa, että light-limujen juominen voi vaikuttaa erektioon – Kysyimme urol

Aiheuttaako

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laskevatko keinomakeutusaineet testosteronitasoja?

Asia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Normaalipainoisella

”Ylipaino laskee testosteronitasoja.”

Yhteydestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy