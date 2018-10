Laihduttamisen taustalta löytyy usein vääristynyt suhde ruokailuun, sanoo ravitsemusterapeutti: ”Ihmiset syövät liian vähän perusruokaa”

Hyvinvointi

Laihduttamisen taustalta löytyy usein vääristynyt suhde ruokailuun, sanoo ravitsemusterapeutti: ”Ihmiset syövä

”Ylipainolta

Väi­tös­kir­jas­sa­ni

Jojoilu

Suhde

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.

Väitöskirjassani tutkin nuoria aikuisia (24–34-vuotiaita), jotka usein elävät elämässään murrosvaihetta. Perustetaan ehkä perhe tai aloitetaan työura opiskelujen jälkeen. Vakiinnutaan. Nuorena aikuisena lihominen lisää merkittävästi riskiä sairastua vanhempana kroonisesti tai kuolla ennenaikaisesti.

Ylipainolta suojaavat säännöllinen syöminen ja se, ettei laihduta. Näin on sekä nuorilla miehillä että naisilla.

Jos keho on vähän väliä säästöliekillä, muuttuu syöminen herkästi kaoottiseksi. Liian nälkäisenä tulee ahmittua liikaa ja helposti epäterveellistä ja lihottavaa ruokaa. Liiat syömisen rajoitukset myös nostavat syömisen jalustalle, jossa se ei ole enää rento ja joustava asia.

Epäsäännöllisen syömisen ja laihduttamisen taustalta löytyy usein vääristynyt suhde ruokailuun tai omaan kehoon. Taustalla voi olla pyrkimys laihtua, jonka takana on kehotyytymättömyys.

Suhde omaan painoon voi olla vääristynyt jo varhain. Tytöistä 20 prosenttia on jo viisivuotiaina tyytymättömiä kehoonsa. Asenteet vaikuttavat herkästi myös käyttäytymiseen.

Vääristynyt suhde omaan kehoon voi näkyä tiukkoina kuureina, jotka lähes poikkeuksetta päätyvät repsahduksiin. Se lisää tyytymättömyyttä itseen, vaikka kyse ei ole tahdonvoimasta. Liikaa syömistä saatetaan myös kompensoida runsaalla liikkumisella. Se johtaa helposti siihen, että välillä syödään paljon ja välillä ei juuri mitään. Osa alkaa laihduttaa, vaikkei siihen olisi tarvetta.

Jojoilu, jolla tarkoitetaan painon heilumista ylös ja alas, kertoo usein häiriintyneestä suhteesta syömiseen. Pahimmillaan se voi johtaa syömishäiriöön, kuten ahmintahäiriöön, bulimiaan tai anoreksiaan.

Asenne syömiseen ja omaan kehoon herkästi periytyy. Myös asenteet yhteiskunnassa vaikuttavat, sillä ihanteet eivät synny tyhjästä. Naisille tärkeää on usein laihuus ja miehille leveät hartiat ja lihaksikas vartalo. Nuoret naiset haluavat keskimäärin laihtua noin neljä kiloa ja miehet noin kilon.

Suhde ruokaan on herkästi hyvin ristiriitainen, kun tietoa on niin paljon. Syömisen äärellä kiinnitetään helposti huomiota hyvin pieniin yksittäisiin asioihin eikä kokonaisuuteen: Nyt maito tappaa! Gluteeni on myrkkyä ja sokeri on heroiinin kaltainen huume!

Normaali, rento ja joustava suhde syömiseen on monilla kadonnut. Eettiset valinnat ovat tärkeä, mutta herkästi hankala asia. Jos ryhtyy noudattamaan vegaani- tai kasvisruokavaliota siksi, että haluaa laihtua, on se merkki vääristyneestä suhteesta syömiseen.

Asiakastyössäni törmään siihen, että poikkeuksetta ihmiset syövät liian vähän perusruokaa. Ikinä ei kannattaisi syödä päivittäin alle perusaineenvaihdunnan (1 400–1 500 kcal). Jos syö liian vähän, syntyy nälkävelkaa, joka johtaa väistämättä repsahduksiin. Kun keho on nälkäinen, syömistä säätelevät hormonit pysyvät koholla. Se johtaa siihen, että tekee mieli herkkuja.

Onnistunut laihtuminen alkaa yleensä sillä, että nostetaan ruuan määrä todellisen kulutuksen tasolle. Mieliteot vähenevät, eivätkä repsahdukset aiheuta niin usein epäonnistumisen tunnetta.