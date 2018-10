Jopa 40 prosentia diabetes-potilaista sairastuu vakavaan munuaissairauteen – tutkimus selvitti mekanismin, jolla yksi yleisimmistä diabeteslääkkeistä ehkäisee munuaisvaurioita

Hyvinvointi

Jopa 40 prosentia diabetes-potilaista sairastuu vakavaan munuaissairauteen – tutkimus selvitti mekanismin, jol

Diabetes-lääke

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metformiini-lääkettä

Diabetesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metformiini

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimusryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parhaillaan