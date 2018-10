Laaja tutkimus: Terveet aikuiset eivät tarvitse D-vitamiinilisiä – Asiantuntijan mukaan suositus ei välttämättä päde Suomessa

Hyvinvointi

Laaja tutkimus: Terveet aikuiset eivät tarvitse D-vitamiinilisiä – Asiantuntijan mukaan suositus ei välttämätt

Terveiden aikuisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset saavat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

D-vitamiinin vahva