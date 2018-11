Lyhyt väli synnytyksestä seuraavan raskauden alkamiseen lisää äidin ja vauvan terveysriskejä – Äidin tausta voi myös vaikuttaa riskeihin, sanoo suomalaisprofessori

Hyvinvointi

Lyhyt väli synnytyksestä seuraavan raskauden alkamiseen lisää äidin ja vauvan terveysriskejä – Äidin tausta vo

Synnytyksestä seuraavaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimus julkaistiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvitysten mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman terveysjärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvin lyhyiden