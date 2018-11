Parisuhteen muutokset näkyvät miesten ja naisten elämässä eri tavalla – Tutkimus selvitti, miten suomalaiset liikkuvat eri elämänvaiheissa

Hyvinvointi

Parisuhteen muutokset näkyvät miesten ja naisten elämässä eri tavalla – Tutkimus selvitti, miten suomalaiset l

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimustulos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mittaustulokset

Miksi elämäntilanteet vaikuttavat miehiin ja naisiin näin eri tavoin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neljän vuoden

Tuloksissa näkyi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi nämä tiedot elämänmuutosten vaikutuksista askeliin ovat tärkeitä?