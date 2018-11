Hyvinvointi

Väsyttääkö koko ajan? Kysy itseltäsi nämä kuusi kysymystä niin pääset ongelman juurille

on täällä taas, nimit­täin kaamos­aika. Jatkuva väsy­mys ja ala­kulo ovat monen arkea.Synkkyysepidemia on totta, paljastaa suomalaistutkimus muutaman vuoden takaa. Päiväaikaisesta väsymyksestä kärsii jopa kolmasosa väestöstä. Kaamosmasennus eli talvisin toistuva vakava masennustila on melko harvinainen sairaus.Sen sijaan lievempi talviväsymys on hyvin tavallista.kannattaa puuttua, sillä se on vakava terveysriski. Väsymys huonontaa elämänlaatua, alentaa työkykyä ja kasvattaa onnettomuusriskiä ja nostaa kuolleisuutta. Väsyneen suorituskyky heikkenee, muisti pätkii, mieliala laskee ja elimistö reistaa. Väsymys voi johtaa kohonneeseen verenpaineeseen, sydänsairauteen ja alavireisyyteen.Väsynyt on myös vaarallinen muille. Yksinomaan Yhdysvalloissa väsymys aiheuttaa suoraan tai välillisesti vuosittain 72 000 kolaria. Se on saman verran kuin Lappeenrannassa asuu ihmisiä., jotka ovat väsymyksen vaaravyöhykkeellä, marraskuun pimeys on etsikkoaikaa. Se on aikaa miettiä, mitkä ovat omat tavat ja työkalut lääkitä väsymystä. Kun löytää oikeat työkalut kaamosväsymyksen torjumiseen, ne toimivat myös silloin kun elämässä on muunlaista kuormitusta, kuten työstressiä.Pimeä vuodenaika valmentaa harjoittelemaan taitoja ja tapoja, joilla väsymykseen voi reagoida.Kysy itseltäsi nämä kuusi kysymystä:tarpeeksi?Onko minulla säännölliset uniajat?Käytänkö energiaa oikeisiin asioihin?Näenkö merkitystä niissä asioissa, joita teen päivän mittaan?Teenkö pääsääntöisesti asioita, jotka luovat vai vievät energiaa?Voisiko edellämainittuihin seikkoihin vaikuttaa?on erityisen väsynyt, kannattaa selvittää, johtuuko väsymys tai huono jaksaminen lääketieteellistä syystä, kuten raudanpuutteesta, kilpirauhasen toimintahäiriöstä tai muusta piilevästä sairaudesta.Terveet elämäntavat ovat usein menestysresepti väsymyksen torjumiseen. Kun on väsynyt, pitää uskaltaa levätä. On hyvin tavallista, että oma hyvinvointi tallautuu työsuoritusten ja arkisten velvotteiden jalkoihin, vaikka energisempi ja jaksavampi henkilö on ennen kaikkea ihmisen itsensä etu.lisäksi hyvinvoinnin moniulotteisuudesta hyötyvät kaikki – niin läheiset, työympäristö ja laajemmassa mittakaavassa koko yhteiskunta.