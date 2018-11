Hyvinvointi

Vihan tunteen tukahduttaminen voi nakertaa terveyttä – Sopiva kiukku motivoi toimintaan

Vihan tunteen torppaaminen väkisin voi nakertaa terveyttä. Esimerkiksi Michiganin yliopiston tutkijat havaitsivat, että kiukun nieleminen epäreilussa tilanteessa tuplasi pariskuntien riskin kuolla ennenaikaisesti niihin pareihin nähden, joista ainakin toinen ilmaisi tunteensa ja pyrki ratkaisemaan konfliktin.Vihan tukahduttaminen on yhdistetty myös korkeaan verenpaineeseen ja suurempaan riskiin kuolla syöpään.Pidäkkeetön raivoaminen toisaalta vain paisuttaa vihaa. Paremmin toimii tilanteen tietoinen katsominen uudesta, neutraalimmasta näkökulmasta.Mutta rakentavallakin vihanhallinnalla tai parhain päin selittämisellä voi olla kääntöpuolensa: Toronton yliopiston tutkimuksessa neYhdysvaltain viime presidentinvaaleissa äänestäneet, jotka tappion jälkeen kesyttivät kiukkunsa tehokkaimmin, olivat myöhemmin vähemmän valmiita kansalaisaktivismiin tai poliittiseen toimintaan.Pitääkö kielteistä tunne-energiaa siis ruokkia, jotta into vaikuttaa asioihin säilyisi? Eivät tutkijat sitäkään varsinaisesti suosittele henkisen hyvinvoinnin vuoksi. Sen sijaan he pohtivat, voisiko hyväksymiseen perustuva mindfulness auttaa pärjäämään suuttumuksen kanssa ilman passivoitumista.Vihan tunteissa on aste-eroja, ja ne myös saavat eri ihmiset toimimaan tuhoavasti tai rakentavasti kunkin voimavaroista ja taidoista riippuen. Erityisen vaikea itseään on hallita epämääräisen vihan vallassa, joten kyky tunnistaa tunteiden syitä on tärkeää, toteaa kielteisiä tunteita tutkinut yhdysvaltalaisprofessori. Hänen tutkimuksissaan noin 63 prosenttia ihmisten arjen kiukuista liittyi muihin ihmisiin.