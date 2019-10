Sinkkitabletit lyhentävät flunssaa, mutta niitä pitää käyttää oikein – Kuusi asiaa, jotka sinkistä kannattaa tietää

Hyvinvointi

Nämä kuusi asiaa sinun tulee tietää sinkistä, jos haluat hoitaa sillä flunssaa

Juttu on julkaistu Helsingin Sanomissa ensimmäisen kerran 23.11.2018. Sinkin on todettu lievittävän flunssan oireita ja lyhentävän sen kestoa, mutta sen käytöstä on syytä tietää muutama asia. Muuten sinkistä ei ole hyötyä.