Ihmisten pitäisi paijata toisiaan enemmän, sanoo tutkija – Tällainen on kosketus, joka tuntuu lähes jokaisesta hyvältä

Hyvinvointi

Ihmisten pitäisi paijata toisiaan enemmän, sanoo tutkija – Tällainen on kosketus, joka tuntuu lähes jokaisesta

”Olisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eräässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskimäärin kaikkein kivoimmalta ihmisistä tuntuu paijaus, jonka nopeus on 1–10 senttimetriä sekunnissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskimäärin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset olivat yllättäen kaikkein sallivimpia kosketuksen suhteen.

Väitöskirjaani

Juttu on osa Minä väitän -juttusarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä aiheesta.hyvä, jos ihmiset paijailisivat toisiaan enemmän.Sosiaalisesta kosketuksesta voi olla paljon hyötyä sekä fyysiselle terveydelle että mielenterveydelle. Sosiaalinen koskettaminen suojaa stressiltä. Jos pitää toista kädestä tai halaa toista ennen jännittävää tilannetta, kuten esitelmän pitämistä, stressireaktio on pienempi.Paijaaminen voi myös lievittää kipua, ja sosiaalinen koskettaminen voi vahvistaa ihmissuhteita ja auttaa siten suojautumaan yksinäisyyttä vastaan. Nyky-yhteiskunta ei kuitenkaan tue tarpeeksi sosiaalista koskettamista.tutkimuksessa ihmisiä pyydettiin kertomaan, kuinka paljon he halailivat parin viikon aikana. Sitten heidät altistettiin flunssalle. Ihmiset, jotka saivat enemmän halauksia, sairastivat vaimeamman flunssan tai eivät saaneet flunssaa lainkaan.Ihmisellä on nopeiden tuntohermojen lisäksi hitaampia hermoja, jotka esimerkiksi välittävät kipua. Parikymmentä vuotta sitten havaittiin, että ihmisellä on myös miellyttävää kosketusta välittäviä hitaita hermoja, niin kutsuttuja C-taktiileja viejähermoja. Niiden reseptorit reagoivat pehmeään, lämpimään ja rauhalliseen paijaamiseen.Todennäköisesti niiden stimuloiminen paijaamalla laukaisee liikkeelle välittäjäaineita, joiden ansiosta paijaaminen tuntuu miellyttävältä ja aiheuttaa hyvän mielen.Monet hermot toimivat niin, että mitä enemmän niitä stimuloidaan, sitä enemmän ne lähettävät impulsseja. CT-hermot ovat sellaisia, että jos paijaa tosi hitaasti, ne lähettävät vähän, jos paijaa hyvällä nopeudella, ne lähettävät paljon ja jos paijaa tosi nopeasti, ne lähettävät taas vähän.kaikkein kivoimmalta ihmisistä tuntuu paijaus, jonka nopeus on 1–10 senttimetriä sekunnissa. Se on myös nopeus, johon CT-reseptorit reagoivat kaikkein voimakkaimmin. Onkin esitetty, että CT-järjestelmän tarkoitus olisi kannustaa meitä paijaamaan toi­siamme enemmän.On tutkittu, että jos ihmistä pyytää paijaamaan toista, lähes kaikki paijaavat automaattisesti miellyttävältä tuntuvalla vauhdilla. Se on meihin sisäänrakennettua. Miellyttävä nopeus on aika samanlainen kaikkialla maailmassa.Tietenkään kaikki eivät pidä CT-optimaalisesta kosketuksesta sen enempää kuin hitaasta tai nopeasta kosketuksesta. Näissä ihmisissä ei ole mitään vialla. Paijatessa on hyvä varmistaa, että paijaus tuntuu toisesta osapuolesta miellyttävältä.varten tutkimme suhtautumista kosketukseen kuudessa maassa, ja suomalaiset olivat yllättäen kaikkein sallivimpia kosketuksen suhteen – sallivampia kuin esimerkiksi britit, ranskalaiset, venäläiset ja japanilaiset.Käsivarsien koskettaminen sallitaan laajasti vieraammassakin ihmissuhteessa, ja yläselän ja hartioiden kosketusta pidetään keskimäärin varsin sallittuna. Sen sijaan alaselkää ja takapuolta pidetään melko intiimeinä alueina, ja niitä on sallittua koskettaa vain todella läheisissä ihmissuhteissa. Romanttisissa parisuhteissa kosketus toimii hyvänä parisuhdetyytyväisyyden mittarina.Jos ei ole omaa paijauskaveria ja tuntuu oudolta pyytää ketään paijaamaan, niin osan paijaamisen terveyshyödyistä voi saada käymällä hierojalla. Esimerkiksi stressi voi lieventyä ihan hieronnan kautta. Sillä ei ole välttämättä väliä, onko paijaaminen luonnollinen tapahtuma vai maksaako ihminen kosketuksesta.”