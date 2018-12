Vuoden kuumin kauneustrendi perustuu puhdistusrituaaliin, jossa ainesosana voi olla etanan limaa – Ihotautilääkäri kertoo, mitä korealaisesta ihonhoidosta kannattaa jokaisen oppia

Hyvinvointi

Vuoden kuumin kauneustrendi perustuu puhdistusrituaaliin, jossa ainesosana voi olla etanan limaa – Ihotautilää

Korealainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koreasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta onko olemassa näyttöä siitä, että korealainen ihonhoito todella parantaisi ihon kuntoa?

Ei

https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000002909520.html

Raaka-aineiden

On

Esimerkiksi