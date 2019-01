Jos olet joutunut käyttämään kyynärsauvoja, sinulla voi olla askelvirhe, asiantuntija varoittaa – Tältä näyttää oikea kävelytapa, jonka harva tuntee

Hyvinvointi

Juttu on osa Minä väitän -juttusarjaa, jossa asiantuntija kertoo näkemyksensä yhdestä omaan alaansa liittyvästä aiheesta.ei pääse ammatil­lisesta silmäs­tään eroon vapaa-ajallakaan. Välillä kaupungilla kulkiessani tekee pahaa katsoa, kuinka ihmiset kävelevät kyynärsauvoilla väärin. Näen tätä aivan liian usein.Kyynärsauvoilla käveleminen vaatii apua, sillä jos potilaalle vain läiskäistään käteen kepit, ei hän todennäköisesti osaa kävellä niillä oikein. Ikävä kyllä terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole usein aikaa opastaa ihmisiä. Potilas saa ehkä ohjeet paperilla, mutta kukaan ei tarkista, osaako hän kävellä ohjeiden mukaan. Ammattipiireissä ajatellaan välillä myös, että se nyt on vain kyynärsauvoilla kävelyä.Ei ole. Sauvoilla väärin käveleminen – vaikkakin vain lyhyen aikaa – voi aiheuttaa potilaalle pahoja kipuja ja haittaa pitkäksi aikaa. Väärä liikemalli voi johtaa esimerkiksi kipuun niskassa ja hartioissa, lonkissa, selässä, polvissa tai käsissä.meistä joutuvat käyttämään kyynärsauvoja jossakin vaiheessa elämäänsä. Ei ole vain yksi tai kaksi potilasta, joille on jäänyt sauvojen käytöstä askelvirheitä tai ontumista. Jalkaterä saattaa myös sojottaa kävellessä väärään suuntaan. Näistä seuraa vaivoja lonkasta jalkaterään asti.Ensinnäkin kyynärsauvojen pituus tulee säätää oikeaksi. Jos käyttää sauvoja ensin esimerkiksi avokkaiden kanssa ja sitten korkeapohjaisilla kengillä, mennään metsään, ellei sauvojen pituutta säädä oikeaksi.Yleisin virhe sauvojen kanssa on se, että potilas ei kuormita kipeää raajaa ollenkaan vaan roikottaa sitä ilmassa ihmeellisessä asennossa. Aineenvaihdunnan ja lihaksiston aktivoimisen kannalta on tärkeää, että raaja vähintään hipaisee maata.Etenkin nuoret ja hyväkuntoiset harppovat usein kyynärsauvoilla niin, että jalka on kokonaan ilmassa. Tämä on käsille erittäin kuormittavaa. Tavasta voi seurata puutumista ja rannealueen kipeytymistä. Kipeä jalka on staattisessa jännitystilassa, mikä tekee normaaliin kävelyyn siirtymisestä vaikeampaa.kävellessä molempien askeleiden tulisi olla yhtä pitkät ja rullaavat. Näin ei aina ole – eikä ihme. Potilasta usein pelottaa, että jalka hajoaa. Kun tähän lisätään kipu, on inhimillistä, että sauvojen kanssa tulee varottua ja jäykisteltyä liikaa.Kyynärsauvojen käyttö ei ole koskaan luonnollista, mutta kävelyn pitäisi olla silti mahdollisimman normaalia ja rentoa. Koko raaja tulee saada liikkeeseen ja terveet nivelet töihin. Oikein käveleminen tekee kävelystä taloudellisempaa, helpompaa ja rennompaa. Tasapaino on paras mahdollinen, eikä kehoon pakkaudu jännityksiä.Kun kävely on kunnossa, on mukava lähteä liikkeelle. Silloin ei tarvitse linnoittautua kotiin odottamaan parantumista. Talviaikaan kannattaa kuivata kyynärsauvojen kumijalat sisään tullessa lumesta, koska kumijalkoihin jää helposti vettä – ja silloin kepit lähtevät alta lujaa. Liukkaalla kelillä kannattaisi myös käyttää sauvoissa olevia piikkejä.”