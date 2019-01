Hyvinvointi

Kehon ruskea rasva kuluttaa kaloreita ja voi auttaa laihtumaan, mutta sitä on vain osalla ihmisistä – Kahdeksa

Viime vuosina otsikoissa on vilahdellut usein sanapari ruskea rasva. On saatu selville, että aikuisilla ihmisillä on energiaa varastoivan vaalean rasvan lisäksi myös ruskeaa rasvaa, jonka uskotaan edistävän terveyttä. Ruskea rasva kiinnostaa tutkijoita erityisesti siksi, että se kuluttaa kaloreita.