Hyvinvointi

Kännykän näprääminen pakkasessa altistaa kädet kylmettymiselle – kun tunto häviää sormista, pitää toimia nopea

Noin 6–8 asteinen iholämpötila tekee sormet jo tunnottomiksi.

käsis­tä pois­tuu paljon lämpöä. Suureksi osaksi siksi, että hanskat otetaan vähän väliä pois kädestä. Kylmällä säälläkin moni tarkistaa viestit ja ehkä Facebookin, Instagramin tai Twitter-tilin. Pakkaskävelyllä tai hiihtoretkellä voi tulla vastaan niin upea maisema, että on pakko napata puhelimella kuva. Ja se on heti julkaistava kavereille.Kaupungissa liikkuessa moni saattaa ajatella, että liikkuu busseilla tai ratikoilla sisätilasta toiseen eikä tarvitse hanskoja. Mutta sitten joutuukin seisomaan vähän kauemmin pysäkillä ja sormet alkavat jäähtyä. Tai auto sammuu pakkasella syrjäisellä tiellä.ovat pienet ja lämpöä luovuttavaa pinta-alaa on niiden massaan nähden paljon, minkä vuoksi ne jäähtyvät helposti. Verisuonet alkavat kylmässä supistua ja lämmönsäätely heikkenee.Kun menee kylmällä säällä ulos paljain käsin, kädet ovat pian kömpelöt. Tutkimusten mukaan kädet alkavat reagoida kylmään jo kun ihon lämpötila laskee 27–30 asteeseen. Näin tapahtuu jo kymmenen asteen lämpötilassa, jos on pukeutunut kevyesti eikä juuri liiku. Se tuntuu jo lievänä kömpelyytenä käsissä. Tarkkuus, nopeus ja sorminäppäryys heikkenevät. Pienten esineiden käsittely hankaloituu. Esimerkiksi avaimen työntäminen lukkoon voi olla vaikeaa.Kun käsien ihon lämpötila laskee 15–20 asteeseen, alkaa sormien liikkeitä olla yhä vaikeampi hallita ja yksinkertaisten tehtävien suorittaminen heikkenee. Kännykkä voi helposti lipsahtaa kädestä, kun puristusvoima heikkenee. Sormia alkaa pistellä. Kipu voi olla kovaakin iholämpötilan edelleen laskiessa.Noin 6–8 asteinen iholämpötila tekee sormet jo tunnottomiksi. Paleltuma syntyy, kun ihonlämpötila on alle nollan.on jo varoitus siitä, että kohta sormilla ei voi enää tehdä juuri mitään. Silloin viimeistään kannattaa työntää kädet taskuun tai mihin tahansa lämpimään paikkaan, jos hanskoja ei ole. Myös liikkuminen lisää verenkiertoa sormenpäissä ja vähentää kylmettymistä. Olkapäiden nostelu ja pyörittely lisää verenkiertoa ja sitä kautta lämpöä sormissa. Paleltumien välttämiseksi kannatta mennä sisään viimeistään, jos sormista häviää tunto. Sisällä kylmettyneitä sormia voi lämmitellä lämpöisessä vedessä.Sormien paleleminen on aina yksilöllistä ja suhteessa fyysiseen aktiivisuuteen sekä vaatetuksen määrään, mutta tutkimusten mukaan noin kymmenessä pakkasasteessa käsien jäähtyminen alkaa olla merkittävää ja kylmyys koetaan haitalliseksi.Miinus 20 asteessa paleltumat lisääntyvät jo merkittävästi. Paleltuma syntyy, kun neste alkaa jäätyä kudoksissa. Ensimmäisen asteen paleltumassa iho turpoaa ja alkaa punoittaa. Kun paleltuma etenee, iho muuttuu vaaleaksi ja muodostuu rakkuloita. Kolmannen ja neljännen asteen paleltumavammoissa muodostuu syviä kudosvauriota tai kuolioita.ihoa ei pidä lämmittää hieromalla, vaan ennemmin painelemalla tai mahdollisuuksien mukaan kehonlämpöisen veden alla. Avotulen ääressä käsien lämmittämistä tulisi välttää, jotta tunnottomiin käsiin ei syntyisi palovammoja.Miesten isommat ja lihaksikkaammat kädet eivät palele niin herkästi kuin naisten pienemmät kädet. Myös temperamentiltaan aktiivisemmat ihmiset reagoivat kylmään nopeammin esimerkiksi liikkumalla. Paljon kylmällä ulkoileva myös sopeutuu kylmään ilmaan. Käsite kalastajan kädet tarkoittaa sitä, että kädet ovat sopeutuneet toimimaan kylmällä ilmalla eikä verenkierto sormissa hidastu kovin nopeasti.pukeutuminen on pakkasella tärkeintä. Myös kädet kannattaa suojata kerroksittain eli pukea paksujen hanskojen alle alushanskat, jotka siirtävät kosteutta. Kosteus laskee käsineiden lämmöneristävyyttä ja lisää lämmönluovutusta haihtumalla, jolloin kädet palelevat entistä herkemmin. Viima lisää pakkasen purevuutta myös käsissä. Suosittelen käyttämään aluskäsineenä kosketusnäyttösormikkaita puhelimen näpräämiseen kylmällä ilmalla. Riittävän väljä ja lämmin pukeutuminen muutenkin koko keholla estää myös käsiä jäähtymästä niin herkästi.Kädet jäähtyvät ja paleltuvat no­peasti, jos pitää kädessään tai koskettaa kylmää esinettä. Varsinkin metalli johtaa kylmää hyvin.Lievät paleltumat paranevat. Iho voi silti muistaa paleltuman, jolloin jo kerran paleltuneet sormet kylmettyvät jatkossa herkemmin. Joillekin voi jäädä myös tuntohäiriöitä paleltuneista sormista.”