Sähköhammasharjakin voi jättää hampaat likaisiksi – yleinen harjaustekniikka pilaa koko sähköharjan idean, sanoo asiantuntija

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.on paras valinta päivittäiseen suunhoitoon. Niitä käyttävillä suun terveys on parempi: sähköinen harja poistaa plakkia ja vähentää ientulehdusta tehokkaammin kuin tavalliset hammasharjat. Näin lukee käypä hoito -suosituksissakin eli asiasta on tutkimusnäyttöä.On kuitenkin tärkeää tietää, millaisen harjan on hankkinut. Markkinoille on tullut paljon uusia malleja, joista osassa harjaspää pyörii itsestään ja osassa se värähtelee. Tutustu harjan käyttöohjeisiin, sillä oikean harjaustavan kannalta tämä on ratkaiseva tieto.perustuvassa hammasharjassa ei tarvita samaa nykyttävää kädenliikettä kuin manuaalisen harjan kanssa, vaan harjan annetaan itse tehdä puhdistustyö. Harjaa vain kuljetetaan ienrajaa myöten hampaan muotojen mukaisesti. Etenemisvauhti on hyvin hidas, jokaisen hampaan kohdalle voi lähes pysähtyä hetkeksi. Plakki kerääntyy usein ienrajaan, joten siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.Monesti näkee, että tavallisella käsiharjalla vedetään virheellisesti pitkiä vetoja. Jos sitä samaa soveltaa sähköhammasharjaan, menee sähköhammasharjan idea kokonaan pois. Hampaat eivät yksinkertaisesti puhdistu.Tavalliselta hammasharjalta näyttävissä sähköharjoissa oikeaoppinen harjaustekniikka voi muistuttaa manuaalista harjausta. Tärkeintä on maltti: moni pesee hampaansa liian nopeasti, eikä kuljeta harjaa rauhassa hampaan muotojen mukaisesti.

Suun terveyden

millai­nen ta­hansa, tär­keää on kevyt painal­lus. Modernit sähköhammasharjat osaavat ilmoittaa liiallisesta voimankäytöstä. Se voi vahingoittaa ikeniä, ja jos ienraja pääsee vetäytymään, seuraa yleensä vihlontaa. Hampaita pitäisi myös jaksaa harjata vähintään kaksi minuuttia. Muutoin kaikkia pintoja ei ehdi puhdistaa kunnolla, eikä hammastahnan fluori ehdi vaikuttaa.Sähköhammasharjojen hintahaarukka on leveä, mutta suun terveyden kannalta perusmallitkin riittävät, kunhan niitä osaa käyttää oikein. Kalliimmissa on sitten lisäominaisuuksia, voi katsoa kännykästä harjaushistoriaa ja muuta, jos niistä on kiinnostunut.kannalta tärkein asia on viime kädessä se, että ylipäätään pesee hampaat kahdesti päivässä fluorihammastahnalla. Tavallisellakin hammasharjalla saa puhdasta jälkeä, kunhan siihen malttaa käyttää riittävästi aikaa. Oleellista on tekniikka, ei voima. Pehmeät harjakset on todettu parhaaksi vaihtoehdoksi hampaille ja ikenille.Valitusta harjasta riippumatta täytyy hammasvälit muistaa puhdistaa erikseen hammaslangalla, hammasväliharjalla tai hammastikulla.”