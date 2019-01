Lähes kaikki kuntohiihtäjät sortuvat kahteen perusvirheeseen, jotka korjaamalla eteneminen helpottuisi hetkessä

Hyvinvointi

Lähes kaikki kuntohiihtäjät sortuvat kahteen perusvirheeseen, jotka korjaamalla eteneminen helpottuisi hetkess

Hiihto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Liu’u vuorohiihdossa yhdellä suksella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekniikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Tuo kädet tasatyönnössä lähelle vartaloa

Tasatyöntö

Kahden