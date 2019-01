Monilla on piilolinssien vaurioittamat silmät, eivätkä he tiedä sitä itse – ”Optikoiden koulutus tähtää myymiseen, eikä riskeistä välttämättä kerrota”, sanoo asiantuntija ”On mahdollista, että tulehdus kytee, vaikka sitä ei itse tiedosta”, sanoo silmätautiopin dosentti Olavi Pärssinen. On myös yksi piilolinssityyppi, jota hän ei suosittele kenellekään.