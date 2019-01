Hyvin pieni asia voi ratkaista sen, sairastuuko ihminen masennukseen vai ei – ”Pelkkä reseptin kirjoittaminen ei riitä”, sanoo riittämättömyyttä kokenut tutkija

Hyvinvointi

Hyvin pieni asia voi ratkaista sen, sairastuuko ihminen masennukseen vai ei – ”Pelkkä reseptin kirjoittaminen

Miksi toinen masentuu ja toinen ei?

Läheisten tuki luultua tärkeämpää

Lääkärin vastaanotto voi olla vedenjakaja

Lääkkeitä vai ei?

Puhumisen merkitys

”Masennus voi johtaa myös entistä tyydyttävämpään tapaan elää.”

Lääketieteen lisensiaatin Anneli Kuusinen-Laukkalan väitöstilaisuus on Biomedicum Helsingissä, Haartmaninkatu 8:ssa perjantaina 25. tammikuuta klo 13.