Mikko With toi vaimolleen kupin kahvia ja kuunteli, kun tämä lakkasi hengittämästä – Niistä hetkistä hän ei ole puhunut juuri kenellekään, sillä kuolema on monelle liian vaikea aihe

Hyvinvointi

Elämän vaikein puheenaihe

Mikko With

Mikko ja Tiina

”Tiinalla oli paljon juttuseuraa, ja ihmiset kommentoivat blogia, mutta minä puhuin vain Tiinan kanssa.”

”Joskus olisin toivonut, että joku olisi kysynyt, miten minä jaksan.”

”Lakkasin silittämästä tyynyliinoja, kun tajusin että olin tehnyt sen vain vaimon takia.”

Lainaukset ovat Mikko Within kirjasta Vaimoni vasen rinta ja muuta sairasta (Myllylahti 2019). Kirja julkaistaan helmikuun puolivälissä.