Hyvinvointi

Räjähtävä orgasmi ei ole myytti, sanoo seksuaaliterapeutti – näin sinäkin voit saada sellaisen

Orgasmi on voimakas fyysinen ja useimmiten myös psyykkinen kokemus. Tapoja saada orgasmi on monenlaisia – oikeastaan se on mahdollista missä tahansa tilanteessa, joka vain on hyvin kiihottava. Edes kosketusta ei välttämättä tarvita.