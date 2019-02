”Homous on kauhea sairaus”, sanoi opettaja Susannalle, joka päätyi teini-ikäisenä esittämään heteroa – HS:n kyselyyn vastanneista syrjityistä suurin osa oli alkanut halveksua itseään

Hyvinvointi

”Huomasin jo joskus 5–6-luokalla, etteivät pojat oikeasti kiinnosta, mutta halusin esittää kiinnostusta kuuluakseni tyttöjen porukkaan, jossa silloin ihasteltiin mm. Backstreet Boysin jäseniä ja yläasteella olevia poikia. Kukaan ei huomannut mitään, koska olin tyttömäinen tyttö ja oletus heteroudesta oli pienessä itäsuomalaisessa kylässä niin vahva.” (Nainen, 34) ”Ala-asteen aikana aloin käsittää olevani jotenkin erilainen. Se tapahtui vähitellen. Vaatekuvastoista minä katselin aina miehiä, kun muut pojat olivat eri sivuilla. Ajattelin, että on huono juttu, jos on erilainen kuin muut, joutuu silmätikuksi. Salasin tunteeni. Vaikka olen aina ollut sosiaalinen ihminen, koulussa olin hiljainen ja syrjäänvetäytyvä. Pakenin kirjoihin ja omiin mielikuvitusmaailmoihin. Koulun ulkopuolella puhuin paljon ja verhosin sen alle kaikki asiat, joista en halunnut puhua. Olin varmaan avoimen tuntuinen keskustelija. Kuitenkin koko ajan pidin täyden kontrollin ja kehityin siinä todella hyväksi. Rakensin valtavan muurin itseni ja muiden väliin.” (Mies, 31)

”Pahin asia heteronormatiivisessa ja ei-hyväksyvässä ympäristössä kasvamisessa on se, että menettää kaikki ne nuoruuteen liittyvät, ihanan kiusalliset asiat, ensi-ihastuksesta treffailuun, ”ekasta kerrasta” ihastuksesta puhumiseen ja naiiviin rakkauden julistamiseen – tottakai kaikki nämä asiat tapahtuvat, mutta ne tehdään salassa, tai ne jätetään vuosien päähän parikymppisille.” (Mies, 33)

”Vaikka muut sanoisivat mitä, ei tunteissasi ole mitään väärää. Vaikka on ihmisiä jotka loukkaavat, on myös ihmisiä jotka ymmärtävät. Tiedän ettei siltä ehkä nyt tunnu, mutta et ole yksin. Meitä, jotka ovat kokeneet saman, on paljon. Jos tuntuu että tarvitset apua, etsi netistä Sinuiksi-sivut. Niiden kautta pääset juttelemaan kaikesta tai voit vaikka kysyä asioita nimettömänä. Voin luvata, että asiat muuttuvat paremmiksi. Tärkeintä on, että olet rehellinen itsellesi.” (Mies 31) ”Ole rohkeasti oma itsesi. Sinulla on täysi oikeus olla juuri sellainen kuin olet. Sinulla on oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi hyväksyen. Puhu pahasta olosta! Netti on nykyään onneksi täynnä vertaisryhmiä, pyydä sieltä apua. Ja kyllä, kaikki muuttuu paremmaksi! Usko siihen ja usko itseesi!” (Nainen 43)

