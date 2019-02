Luomuruuan ostamista perustellaan terveellisyydellä ja ympäristösyillä, mutta ostopäätöksen taustalla saattaa olla itsekäs syy

Hyvinvointi

Luomuruuan ostamista perustellaan terveellisyydellä ja ympäristösyillä, mutta ostopäätöksen taustalla saattaa

Luomuruokaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luomuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Petteri Puska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmesta

Tutkimukseen

Petteri Puskan väitöstilaisuus pidetään perjantaina 22. helmikuuta kello 12 Seinäjoella osoitteessa Kampusranta 9.