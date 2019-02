Yleinen lämmittelytapa ei ole kehollesi paras – näillä kuudella liikkeellä valmistelet koko kehon tehokkaasti treeniin

Hyvinvointi

Yleinen lämmittelytapa ei ole kehollesi paras – näillä kuudella liikkeellä valmistelet koko kehon tehokkaasti

Edessä on hikitreeni kuntosalilla ja aika jälleen kerran kortilla. Entä jos jättäisi taas lämmittelyt väliin ja kävisi vain rääkkäämässä lihaksia? Ei mikään paras idea, toteaa fysioterapeutti Noora Laakso. Erityisen huono idea on silloin, jos on tehnyt koko päivän töitä istuma-asennossa.