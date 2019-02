Lampaiden laskeminen voi todella auttaa nukahtamaan – mutta on olemassa myös yhtä yksinkertainen, tehokkaampi tapa

Hyvinvointi

Lampaiden laskeminen voi todella auttaa nukahtamaan – mutta on olemassa myös yhtä yksinkertainen, tehokkaampi

Perinteisissä maatalousyhteisöissä lampaat ovat saaneet liikkua vapaasti laajalla alueella. Lampaiden laskeminen on ollut paimenille välttämätön iltapuhde katraan koossa pitämiseksi. Näin siitä on muodostunut metafora tylsälle ja yksitoikkoiselle puuhalle.Lampaiden laskeminen on unitutkijan näkökulmasta kiinnostava konsepti. Kyseessä on mielensisäinen työkalu, jonka avulla pyritään vaikuttamaan siihen, miten ja mitä ihminen ajattelee. Juuri näin unettomuutta on tutkimusten perusteella tehokkainta torjua.Lampaiden laskeminen on eräänlainen alkeellinen muoto nykyajan kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ihmisille opetetaan työkaluja, joiden avulla on mahdollista keskeyttää yölliset ahdistavien ajatusten noidankehät.Useimmissa tapauksissa kuvitteellisten nisäkäslaumojen laskeminen ei tosin ole paras keino torjua unettomuutta ja stressaavia ajatuksia. Nykyaikaisessa terapiassa suositaan muita menetelmiä.Unettomuudesta kärsivälle voi opettaa vaikkapa seuraavan konstin: Valitse merkityksetön sana, kuten "ja" tai "kuin", ja toista sitä mielessäsi epäsäännöllisin välein. Jos toistaminen on liian säännöllistä, tehtävä muuttuu yksioikoiseksi, ja keskittyminen herpaantuu. Epäsäännöllinen toistelu sen sijaan on juuri sopivan haastavaa, että ajatukset pysyvät poissa ahdistavista aiheista, ja ihminen pääsee nukahtamaan.