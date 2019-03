Suomalaiset osaavat erota, mutta eivät välttämättä pysyä yhdessä: Yksi asia ratkaisee, onko suhteella vielä toivoa, sanoo asiantuntija

Hyvinvointi

Suomalaiset osaavat erota, mutta eivät välttämättä pysyä yhdessä: Yksi asia ratkaisee, onko suhteella vielä to

Olisiko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suom­alaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

”Jotkut saattavat rakastaa nimenomaan yksin elämistä.”

Avioero

Toisaalta

”Joskus luovuttaminen on viisautta itseä ja toisia kohtaan. Elinvoimaa vapautuu muuhun elämään.”

Anttonen

Suomalaiset

Hän

”Mallit siirtyvät sukupolvelta toiselle. Miten osoitamme tunteitamme, miten perheenjäsenet puhuvat toisilleen ja miten ristiriidat ratkaistaan.”

Jotta

Mikä sitten