Naiset alkoivat suorittaa elämää niin kovaa, että hedelmällisyys laski – nyt ilmiö näkyy lapsettomuusklinikoilla

Hyvinvointi

Liian ahkerat

Susanna Mustajärvi

Lajin

”Liikunta on hyväksi

Kolmikymppinen

Erikoislääkäri

Riskiryhmässä ovat suorittajanaiset, jotka haluavat pärjätä monilla elämän eri osa-alueilla.

Joidenkin tutkimusten

Riskiryhmässä

Outi Hytönen

”Palauttavin hetki oli kun istuin lapsettomuusklinikan odotustilassa tekemättä mitään.”

Hän

Myös Susanna Mustajärvi

Syksyllä hän