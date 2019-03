Hyvinvointi

Yllättävä tutkimus­tulos: Lihavuudella ei ole niin vahvaa yhteyttä mielen­terveys­häiriöihin kuin oletettiin

Lihavat

Hän

Naispuolisista

LL Anna Svärd väittelee perjantaina 15. maaliskuuta kello 13 Helsingin yliopiston Haartman-instituutissa osoitteessa Haartmaninkatu 3.