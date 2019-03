Juoksuportaissa voi kehittää kestävyyttä, räjähtävyyttä tai lihasvoimaa – kolme treeniä eritasoisille liikkujille

Hyvinvointi

Juoksuportaissa voi kehittää kestävyyttä, räjähtävyyttä tai lihasvoimaa – kolme treeniä eritasoisille liikkuji

Porrastreenistä

Ensin

Kun aloitat, muista siis lähtötasostasi riippumatta seuraavat asiat:

Aloittelija: Lähde liikkeelle erilaisista askelluksista

Pitkät

1: Hae tuntumaa: kävele treeniportaasi kerran rauhallisesti ylös asti. Voit pyöritellä käsiäsi ympäri samalla, jos haluat liikettä ylävartalolle.

2: Lähde nousemaan rappuja: 20 porrasta kävellen, 20 polvea nostaen, 20 askelmaa astuen vain joka toiselle portaalle. Jatka ylös asti. Jos treenaat lyhyissä portaissa, voit tehdä kierrokset 10 askeleen sarjoissa.

3: Lähde nousemaan portaita tehden liikkuvia askelkyykkyjä (kuva 1). Lähde liikkeelle hyvästä pystyasennosta ja astu toinen jalka eteenpäin siten, että jalkojen väliin jää yksi tai kaksi porrasta. Takajalan polvi hipaisee maata. Tee 10 askelkyykkyä ja kävele 20 porrasta. Toista sama kolme kertaa, minkä jälkeen kävele loput portaat ylös asti.

Peruskuntoinen satunnaisliikkuja: Hölkkää aina kun voit

1. Aloita kävelyn ja hölkän vuorottelulla. Kävele 20 askelta, hölkkää 20 – ja etene rytmiä vaihdellen ylös asti. Kävellessä voit heiluttaa hartioita tai pyöritellä käsivarsia.

2: Vuorottele liikkuvia viistoaskelkyykkyjä (kuva 2) ja kävelyä: 10 liikkuvaa askelkyykkyä viistoon, 20 askelta kävellen – toista sama kolme kertaa, minkä jälkeen kävele tai hölkkää loput portaat ylös asti.

3: Vuorottele kävelyä ja sivukyykkyaskellusta (kuva 3). Käännä oikea kylki portaiden yläpäätä kohti ja lähde kyykkyasennossa etenemään portaita ylöspäin. 10 askelluksen jälkeen vaihda vasen kylki edelle. Tämän jälkeen ota 20 askelta kävellen ja jatka sitten jälleen sivukyykkyjä. Tee kolme kierrosta ja kävele tai hölkkää loput portaat ylös asti.

4: Jalat ovat jo koetuksella, joten keskity hetki ylävartaloon. Dipit (kuva 4) vahvistavat erityisesti ojentajalihaksia. Istu selkä portaisiin päin ja aseta kämmenet portaan reunalle niin, että sormet osoittavat eteenpäin. Vedä kyynärpäät kiinni kylkiin, ja pidä ne linjattuna koko liikkeen ajan. Vie painoa alas niin, että kyynärpäihin muodostuu 90 asteen kulma. Nosta takaisin ylös. Tee 10 dippiä, hölkkää hieman, ja tee toiset 10 dippiä– ja hölkkää loput portaat ylös.

Kovakuntoinen: Juokse ja hypi, ota mukaan tehokkaat keskivartaloliikkeet

1. Ota tuntuma portaisiin hölkkäämällä rauhallisesti ylös.

2. Juokse 20 porrasta, sitten 10 porrasta askeltaen vain joka toiselle rapulle. Tämän jälkeen etene vielä viisi porrasta yhdellä jalalla hyppien (sekä vasemmalla että oikealla). Etene samalla rytmillä ylös asti tai vaihda kolmen kierroksen jälkeen pelkkään hölkkään.

3. Kävele portaat rauhallisesti alas, tee alhaalla kymmenen punnerrusta.

4. Jatka vaihtelemalla erilaisia askelkyykkyjä. Tee 10 liikkuvaa askelkyykkyä suoraan eteenpäin niin, että nostat takajalan kunnolla ylös ponnistusvaiheessa (kuva 5). Näin saat myös pakaran aktivoitua liikkeeseen. Tämän jälkeen tee 10 sivuaskelkyykkyä. Niissä lantio kääntyy hieman sivulle (kuva 2 ) . Voit ottaa hölkkäaskelia erilaisten kyykkyjen välissä, jos harjoitusportaasi ovat pitkät. Kävele alas.

5. Tee alhaalla 10 dippiä (kuva 4).

6. Hypi. Ota tukeva seisoma-asento ja ponnista yhden tai kahden portaan yli niin, että laskeudut leveään kyykkyyn. Leveästä kyykystä hyppää jälleen yhden [tai kahden] portaan yli, mutta laskeudu nyt lantionlevyiseen haaraan. Vuorottele siis leveää ja tavallista kyykkyhyppyä. 10 hypyn jälkeen nouse muutamia askelmia rennosti, jalkoja hieman heilutellen. Vaihtele hyppyjä ja hölköttelyä ylös asti.

7. Kävele alas. Tee alhaalla 40 vuorikiipeilijää, 20 per polvi (kuva 6). Asetu hyvään lankkuasentoon ja lähde vetämään polvea rintaa kohti.

8. Rapu (kuva 7): Aloita istumalla ensimmäisellä portaalla selkä portaisiin päin. Aseta kädet takapuolen viereen molemmille puolille ja nosta peppu irti portaista. Etene niin, että vastakkainen käsi ja jalka ottavat askeleen ylemmälle portaalle, sitten seuraava vastakkaispari. Etene niin pitkälle kuin jaksat ja hölkkää ylös.

Lopeta treeni juoksemalla kerran tai kahdesti portaat ylös niin nopeasti kuin pystyt. Ota aikaa, niin voit tarkkailla edistymistäsi. Pyri nopeuteen ja räjähtävyyteen ja kiinnitä huomiota siihen, että polvi nousee samaan tahtiin kuin ristikkäinen käsi.

Millaiseen