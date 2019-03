Hyvinvointi

Adhd:ta on kolmea muotoa, joista yksi on tyypillinen tytöillä – ”Monen naisen tarkkaavuushäiriötä on saatettu

Tampereen

”A

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Adhd

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naiset kokevat paljon syyllisyyttä – osa jopa pohtii, olisiko heidän pitänyt jättää lapset hankkimatta, koska heille saattaa periytyä ahdh.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hoitamattomana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naiset

Yksi