Unohda hetkeksi ikäsi ja pohdi, minkä ikäiseksi tunnet itsesi – Vastaus kertoo yllättävän paljon hyvinvoinnistasi

Hyvinvointi

Unohda hetkeksi ikäsi ja pohdi, minkä ikäiseksi tunnet itsesi – Vastaus kertoo yllättävän paljon hyvinvoinnist

Terveyspsykologian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuranta- ja rekisteri­tutkimuk­sissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin puolet vastaajista koki itsensä ikäistään nuoremmiksi ja lähes puolet juuri sen ikäisiksi kuin he ovat.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Subjektiivinen

Jos kokee itsensä ikäistään nuoremmaksi, on luultavasti keskimääräistä terveempi, toimintakykyisempi ja aktiivisempi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä

Subjektiivinen ikä ei ole asia, jonka ihminen voi tuosta vain päättää.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy