”Toivoin jonkun törmäävän autooni, jotta pääsisin sairauslomalle” – 139 naista kertoi työuupumuksestaan, taustalta paljastui huonoja pomoja ja tukahduttavaa tunnollisuutta

Hyvinvointi

"Toivoin jonkun törmäävän autooni, jotta pääsisin sairauslomalle" – 139 naista kertoi työuupumuksestaan

Anna

Saatoin purskahtaa töissä itkuun lähes päivittäin. Haastavat asiakaskohtaamiset, jotka olin ennen ohittanut olankohautuksella, jäivät vaivaamaan ja puhkesin helposti kyyneliin. En päässyt enää tavoitetasolle työssäni. Tavoitteista viestittiin päivittäin, joten epäonnistumisen tunne ja negatiiviset ajatukset tulivat silmille jatkuvasti. Ajattelin, että kyllähän minun pitäisi kestää ja jaksaa. Sunnuntaisin ennen työviikon alkua keho alkoi jo tuntua jännittyneeltä. Kuin olisin valmistautunut taisteluun.

Terveys­talon

Työnkuvani on todella epämääräinen. Teen käytännössä viiden kokeneen asiantuntijan töitä, eikä työpaikalla ole ketään kokeneempaa oman alani ihmistä auttamassa.

Kotona oli silloin kolme alle kouluikäistä lasta. Olin kiltti tyttö ja eläinlääkärinä piti olla täydellinen. Eläinlääkärit eivät väsy eivätkä romahda. Samoin oli äitiyden kanssa.

Syyllisyys riittämättömyydestä äitinä, työntekijänä ja edes aikuisena olemisesta oli todella painava. Itkin päivittäin raivoisasti.

Minusta ei ollut mitään jäljellä, ei itsetuntoa, ei henkilöä, joka olin ollut, ei tulevaisuudensuunnitelmia, ei mitään. Hermoja ei nanosekuntiakaan. Olin itsetuhoinen, enkä uskonut koskaan selviäväni takaisin työkuntoiseksi.

Töissä minut valittiin aina vetämään haastavia projekteja ja otin ne mielelläni vastaan.

Turunen

Iso osa töistä kasautui minulle, koska minuun luotettiin ja minä olin reipas ja hoidin aina minulle annetut työt. Vastuutyöt lisääntyivät, mutta aikaa niiden tekemiseen ei annettu.

Pomo ryyppäsi kaiken vapaa-aikansa ja oli usein krapulassa töissä.

Töitä oli tehty jo kuukausia liian pienellä henkilökuntamäärällä. Esimies ei antanut ohjeita eikä tukea miten toimia.

Turunen

Olin pettynyt itseeni ja siihen, että en ehtinyt hoitaa töitä kunnolla.

Joka päivä sai pelätä väkivaltaisia asiakkaita työpaikassa.

Kaikki minulle osoitettu palaute ja tunnetila asiakkaiden puolelta oli negatiivista, vaikka teen teknisesti erittäin vaativaa työtä. En saanut esimieheltäni tarpeeksi tukea.

Minua käpälöitiin. Minusta ja miespuolisesta kollegasta levitettiin suhdehuhuja. Esimies ehdotti yhteistä hotellihuonetta koulutuspäivillä.

Olin juuri eronnut lähes kymmenen vuoden parisuhteesta. Samaan aikaan perheessä sattui paljon äkillisiä sairastumisia. Vanhempani joutuivat samaan aikaan sairaalaan, minkä takia minun täytyi huolehtia myös alaikäisestä sisaruksestani, joka asuu toisella paikkakunnalla.

Turunen

Koko ajan väsyttää eikä mikään unimäärä piristä.

Tuntui, että mikään uni maailmassa ei riittänyt.

Tuntui, ettei mikään työssäni enää kiinnosta.

Olin tärisevä hermoraunio, jonka leposyke oli kuin juoksisin hurjaa lenkkiä, vaikka istuin koneen ääressä.

Itkin ennen töihin lähtöä, itkin sieltä lähtiessä.

Menin töihin ja itkin matkalla, niin kuin usein niinä aikoina. Itku ei loppunutkaan perille päästyäni.

En saanut edes siivotuksi.

Joka aamu töihin ajaessa pelotti, mitä päivä tuo tullessaan. Matkalla toivoi jonkun törmäävän omaan autooni, jotta pääsisi sairaslomalle.

Turunen

Esimies huomasi, että kaikki ei ollut hyvin. Hän kehotti minua hakeutumaan työterveyslääkärin vastaanotolle. Sain viikon sairauslomaa, jota sitten vielä jatkettiin. Käytännössä isoin apu oli siitä, että pääsin juttelemaan työpsykologin kanssa useampia kertoja.

Turusen