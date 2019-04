Tuula Salo on suu­syöpää tutkiva professori, mutta kaikki teksti on hänelle sekavaa sotkua – Yksi tv-dokumentti muutti kaiken: ”Minullahan on tuo!” Professori Tuula Salo tuijottaa tekstiä ja lukee, muttei tahdo millään ymmärtää lukemaansa. Lukivaikeuksista kärsivä tuntee helposti itsensä tyhmäksi, vaikka siitä ei ole kyse.