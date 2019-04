Hyvinvointi

Emättimen kutinan tai kirvelyn syy löytyy yleensä turhasta päivittäisestä tavasta, sanoo gynekologi

”Markkinoille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voi ajatella esimerkiksi sitä kautta, että miten mummoni hoitaisi intiimialueita.

Jos kuitenkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On hirveän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pikkuhousunsuojien suosio johtuu luultavasti siitä, että osa naisista kiusaantuu valkovuodosta.

Monille

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.on tullut erilaisia intiimipesuaineita. Niitä on niin paljon, etten itsekään tahdo muistaa niitä kaikkia. Aineille on selvästi kysyntää, mutta niiden markkinat tuntuvat vähän väkisin luoduilta.Vesipesun nimittäin pitäisi riittää naisten intiimialueille.Alapesu kannattaa tehdä mieluiten haalealla vedellä, ei siis liian kuumalla. Riittää, kun intiimialueet pesee kerran tai kaksi kertaa päivässä. Useamminkin voi pestä, jos on jokin erityinen syy.Vedelläkään ei siis saa pestä liikaa. Liian usein suoritettu pesu kuluttaa pois limakalvon normaalia kosteussuojaa. Monet ihotautilääkärit suosittelevatkin tämän vuoksi intiimialueille voidepesua. Perusvoiteella ja vedellä peseminen on hyvä vaihtoehto pelkälle vesipesulle.Joillakin on myös sellainen kuvitelma, että emätintä pitäisi huuhdella. Tämä ei pidä paikkaansa. Missään nimessä ei saa suihkutella vettä suoraan emättimen sisälle. Valkovuoto on luonnon oma tapa puhdistaa emätin.haluaa käyttää intiimipesuaineita, aineen pH-arvon pitää olla tarpeeksi matala. Sopiva pH-arvo on noin viiden kieppeillä. Oikea pH-arvo on tärkeä, sillä kun emättimen pH-arvo nousee, siellä pääsevät vallalle vääränlaiset bakteerit.Hedelmällisessä iässä olevan naisen emätin on normaalisti maitohappobakteerivaltainen, ja pH-arvon nousu voi aiheuttaa maitohappobakteerien määrän vähenemistä. Tällöin saattaa ilmetä kutinaa, kirvelyä ja ylimääräistä valkovuotoa.Intiimialueiden pesu ei toki ole ainoa emättimen bakteerikantaan vaikuttava asia. Bakteerikannan koostumukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi ruokavalio, liikunta tai usein toistuvat yhdynnät. Miehen siemenneste on emäksistä, ja sekin voi nostaa emättimen pH-arvoa ja aiheuttaa oireita.Myös stressin on tutkittu vähentävän maitohappobakteerien määrää emättimessä.yleistä, että naiset tulevat vastaanotolle kutinan tai kirvelyn vuoksi, ja syy löytyy jostakin päivittäisestä tavasta. Intiimialueita pitäisi hoitaa kuin ennen vanhaan ja pitää maalaisjärki mukana.Voikin ajatella esimerkiksi sitä kautta, että miten mummoni hoitaisi intiimialueita. Tiukat housut ja tiukat stringit kannattaa jättää vähemmälle. Vesipesun lisäksi puuvillaiset alushousut ja ilmakuivaus kunniaan.Myös karvoituksen jatkuva poistaminen voi aiheuttaa erilaisia oireita. Jos ei ole mitään ongelmia, häpykarvoilleen saa tietysti tehdä mitä haluaa. Mutta jos on kutinaa tai kirvelyä, kannattaa vähentää alapään ajelua ja muistaa, että karvoillakin on suojaava vaikutus.naisille myös pikkuhousunsuojista tuntuu tulleen kierre. Pikkuhousunsuojat ovat muovisia ja usein liiankin imukykyisiä. Tässä pätee sama kuin karvojen ajelussa. Jos ilmenee ongelmia, kannattaa lopettaa suojien käyttö tai siirtyä puuvillaisiin kestopikkuhousunsuojiin. Pikkuhousunsuojien suosio johtuu luultavasti siitä, että osa naisista kiusaantuu valkovuodosta. Valkovuoto on kuitenkin itsessään normaali ja hyvä ilmiö.Naiset, joilla ei ole hormonaalista ehkäisyä saattavat huomata, että valkovuodon määrä vaihtelee. Vaihtelu on merkki siitä, että kroppa toimii normaalisti. Valkovuodon määrän kuuluu vaihdella hormonaalisten muutosten mukaan.Määrässä on myös geneettistä vaihtelua. Toisilla valkovuotoa on enemmän, toisilla vähemmän.”