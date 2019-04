Tutkimus: C-vitamiini voi lyhentää tehohoidon kestoa –Tällä vitamiinikuurilla sitkeäkin flunssa saattaa parantua nopeammin

Hyvinvointi

Tutkimus: C-vitamiini voi lyhentää tehohoidon kestoa –Tällä vitamiinikuurilla sitkeäkin flunssa saattaa parant

C-vitamiini

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hemilä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käytännössä

Tutkimuksissa

Saavatko