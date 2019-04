Hyvinvointi

Jos on aiemmin ollut kaloritietojen orja, tajuaa voimien ponnistuksessa sen, että sokeri- ja rasvapitoiset ruuat ovat joissain tilanteissa suureksi hyödyksi.

juuri elämäni ensimmäisen hiihto­vaelluksen. Opiskelen erä­oppaaksi ja suoritan harjoittelua hiihto­vaelluksilla apuoppaana Lapissa.Viikon aikana huomasin, että kuudesta yhdeksään tuntia päivässä kestävät hiihtoreissut opettavat ihmisille kehosta ja syömisestä paljon.Keho kaipaa säännöllistä tankkausta. Ensimmäisenä päivänä asiakkaat eivät ottaneet muutamaa voileipää enempää evääksi, mutta viimeisinä päivinä he huomasivat, että eväitä pitää olla paljon. He oppivat myös, että aina kun on tauko, kannattaa syödä.riittävää syömistä ei jaksa. Hiihtely oli rauhallista, mutta koska päivät olivat pitkiä, oli energiankulutus melkoinen. Riittämätön juominen kostautui uupumisena ja paleluna. Tarkkoja energiankulutustietoja ei tarvittu, sillä viikon aikana niin asiakkaat kuin minä opimme pysähtymään nälän hiipiessä ja pikatankkaamaan jotain energiapitoista, kuten välipalapatukkaa tai suklaata. Illalla yhteiset ateriat hävisivät viimeistä murua myöten.Moni osallistujista ylitti itsensä. Viikon aikana hiihtotaidot karttuivat, vauhti koveni ja tasapaino parani. Tunsin liikunnan riemua ja kiitollisuutta siitä, miten hienosti kehoni jaksoi kantaa minua tunturien huipuille ja kuruja pitkin.tutustumaan oman kehon hienouteen luonnossa liikkuessa. Silloin nälän tunnistaminen on helpompaa kuin konttorista käsin, sillä syömisen vaikutuksen olotilaan huomaa varmasti. Jos on aiemmin ollut kaloritietojen orja, tajuaa voimien ponnistuksessa sen, että sokeri- ja rasvapitoiset ruuat ovat joissain tilanteissa suureksi hyödyksi. Joku toinen saattaa kokea ahaa-elämyksen siitä, että ilman niin sanottua kunnon ruokaa ei pitkälle pötki.Rehkimisestä tulee hyvä olo, joka motivoi seuraavana päivänä retkeilemään hieman kankeista lihaksista huolimatta.