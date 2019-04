Tutkimus toi hurjaa tietoa suomalaisten lihomisesta: Lähes puolet parikymppisistä miehistä on ylipainoisia tai lihavia

Hyvinvointi

Tutkimus toi hurjaa tietoa suomalaisten lihomisesta: Lähes puolet parikymppisistä miehistä on ylipainoisia tai

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorten

Hyvä uutinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huonot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

FinTerveys-tutkimus