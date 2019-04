Hyvinvointi

Suomen metsissä kasvaa ihmemarja, joka paljastuu jatkuvasti terveellisemmäksi ja terveellisemmäksi

Puolukkaa

Laboratorio-oloissa

Kas­vitie­tei­li­jä

Suun tulehdusten

Suusyövän syytä

Oletukseni on, että puolukkasuuvesi laskee pitkäaikaistulehdusta suussa. – Pirjo Pärnänen

Pärnäsen suuvesitutkimusten

Kasvitieteilijä

Maitohappobakteereja