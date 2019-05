Hyvinvointi

Suomalaiset unohtavat aurinkorasvan kahdesta tärkeästä paikasta, ja se lisää syöpiä etenkin miehillä

Ihosairaalan

Päälaen rasvaamista ei ehkä suostu ajattelemaan tai sen unohtaa, kun hiukset harvenevat.

Yleisiä

Huulten okasolusyövät ovat aggressiivisia, leviävät helposti ja niitä on vaikea hoitaa.

Toinen alue

Osa päivittäin aurinkosuojavoidetta käyttäneistä näytti jopa nuorekkaammalta kuin neljä vuotta sitten.

Aurinkosuojavoide

Voide riittää