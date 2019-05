Hyvinvointi

Sikainfluenssarokote Pandemrix aiheutti jopa 13-kertaisen riskin sairastua narkolepsiaan

Sikainfluenssarokote

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pandemrix-rokote

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarkasen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikuttaa

Tomi Sarkasen väitöstilaisuus pidetään 3. toukokuuta kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Biomedicumissa.