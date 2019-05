Hyvinvointi

suhde­asian­tuntijoilla tee­tet­­täisiin gallup siitä, mikä heidän mielestään on paras tapa vaalia rakkautta, veikkaan, että tämä vinkki olisi vahvoilla: Puhukaa.Harva vastustaa mukavaa – tai ainakin rakentavaa – juttutuokiota itselleen rakkaan ja tärkeän ihmisen kanssa. Arvioin, että kaikki hyvässä hengessä käydyt keskustelut ovat aina kotiin päin, käsiteltiin sitten päivän politiikkaa tai päiväkotipaikan hakemista.Siitä huolimatta voi tuntua siltä, ettei suhteessa puhuta. Näin voi olla, vaikka sanojen määrää tilastoimalla voitaisiin todistaa, että ajatuksia kyllä vaihdetaan ja asioita sovitaan.”Oikeasti” puhumisella yleensä viitataankin vuorovaikutustilanteiden määrän sijasta niiden laatuun. Tämä selittää myös, miksi puheliaan kumppanin kanssa voi tuntua siltä, että kommunikaatiossa mättää jokin. Puhumisesta kun ei oikein voi puhua, ellei siinä sekä jaeta oman mielen päällä olevia asioita että kuunnella aidosti.aluille on tyypillistä, että harrastetaan paljon seksiä sekä avaudutaan elämänkokemuksista ja omista kipukohdista. Runollisesti voi kuvata kehojen ja mielten yhtyvän, mikä siivittää tehokkaasti keskinäisen sidoksen ja luottamuksen syntyä. Se, että paljastaa itsestään intiimejä asioita ja tulee hyväksytyksi ja tarpeen mukaan lohdutetuksi tai kannustetuksi, voi olla jopa elämän muuttava kokemus.On ihan tarkoituksenmukaista, että ajan myötä seksielämä leppoistuu eikä keskusteluissa mennä alvariinsa ihon alle. Pidemmän päälle ei kuitenkaan riitä, että suhteen alussa on avauduttu huolella. Meidän sisäinen maailmamme nimittäin elää koko ajan, vaikka päällisin puolin vaikuttaisimmekin ihan samanlaisilta kuin vuosia sitten.Voi olla, että suhde, jonka alussa on puhuttu ihan kaikesta, on muuttunut tahattomasti suhteeksi, jossa ei kysytä juuri muuta kuin että ”Miten sun päivä meni?”, ”Mitä tänään syötäisiin?” tai ”Katsotaanko Netflixiä?”. Arkisessa jutustelussa ei ole mitään vikaa, mutta se ei auta kurkistamaan syvälle toisen sisään.ajattelee, että suhdetta hoitavassa keskustelussa olisi paras kertoa myönteisistä tunteista toista kohtaan, kehua ja julistaa ikuista rakkautta. On toki ihanaa kuulla hyviä asioita itsestään ja suhteesta.Olen kuitenkin kymmeniä ja kymmeniä kertoja nähnyt terapiavastaanotollani – ja kokenut omassa elämässäni – miten jostain vaikeasta ja kipeästä asiasta avoimesti keskusteleminen tuo ihmiset lähemmäksi toisiaan.Se, että kumppanille voi turvallisesti kertoa, mikä sattuu ja mikä pelottaa – ja tulee vielä kuulluksi ja kohdatuksi – on yllättävän väkevä lemmenlääke.